Ковалец: «Украина может считаться фаворитом в матче с Нидерландами»

Сергей Ковалец / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский тренер Сергей Ковалец высказался о козырях сборной Украины на Евро-2020.

– Гибкость действий. Мы уже видели, что наша команда может действовать па разным тактическим схемам. На чемпионате Европы на первое место выходит результат. Поэтому чем больше есть наработок, тем легче добиваться этого результата.

Но самое важное, что в самом коллективе царит великолепная атмосфера. В команде есть 20 практически равноценных футболистов.

- Первый матч на турнире «сине-желтым» предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

– Без сомнения, плюс. Нидерланды будут входить в число фаворитов, поэтому на них больше будет давить ответственность за результат, тем более при своих зрителях.

Хотя нидерландцы сейчас не отличаются стабильностью, поэтому в какой-то мере мы тоже можем считаться фаворитами этого противостояния