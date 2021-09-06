Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020
Ковалец: «Украина не уступила Франции в основных аспектах игры»
Тренер оценил также ничью с Казахстаном
11:10
Фото: ФК Черноморец
Бывший тренер Сергей Ковалец оценил два матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
Сергей Иванович, поражение от Франции закрывало бы нам дорогу в финальную часть чемпионата мира?
«При хороших раскладах сборной Украины, если не учитывать неудачный матч с Казахстаном, в поединке с Францией нужна была победа. Впрочем, и ничью с действующими чемпионами мира можно занести в актив сине-желтым».
Матч с Казахстаном вспоминать не хочется?
«Для меня это был шок. И пусть говорят, что футбол непредсказуем, итоговый счет в Нур-Султане был несправедливым. Без везения никуда, а оно было на стороне хозяев. В игровом плане сборная Украины на голову превосходила своего оппонента. И здесь дело не в Александре Петракове, это еще была команда Андрея Шевченко. Создать столько голевых моментов и не выиграть… Очень обидно. Эти два очка, да что говорить, и мартовская ничья как бы потом не сказались на итоговых подсчетах».
Матч с Францией немного поднял настроение болельщикам сборной Украины?
«Конечно. Вы же видели, какая была поддержка на трибунах НСК Олимпийский. Последний раз что-то подобное, если не ошибаюсь, было два года назад в матче с Португалией. Сине-желтые не имели права плохо сыграть против французов. Мы забили классный мяч в раздевалку, но, к сожалению, в дебюте второго тайма пропустили какой-то непонятный гол. Тем не менее, считаю, что итог встречи вполне закономерен. Сборная Украины не уступила команде Франции в основных аспектах игры».
В отборочном турнире чемпионата мира сборной Украины осталось сыграть три поединка…
«Важно, что шансы на попадание на чемпионат мира остались. Финляндии еще предстоит сыграть два матча с французами. И несмотря на то, что у нас следующая игра против финнов, ключевыми для сине-желтых, считаю, будут два противостояния с командой Боснии и Герцеговины».
Украина сыграет контрольный матч с Чехией 8 сентября.