Ковид бъет по АПЛ. Конте пришлось использовать на тренировке «Тоттенхэма» манекенов вместо живых людей

У «шпор» много зараженных игроков

Антонио Конте / Фото: Getty Images

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что ему пришлось использовать манекенов на тренировке «шпор» потому что не хватало футболистов. Слова специалиста приводит Daily Mail.

«Три дня мы не проводили тренировок, а затем устроили занятие с 12 футболистами. Было довольно нелегко тренироваться в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то».

Завтра должен состояться матч «Тоттенхэма» против «Ливерпуля» в 18-м туре АПЛ, игру пока не переносили.