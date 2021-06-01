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Ковпак: «Европейцы в кайф играют, а мы перенапряженные выходим»

Экс-форвард «Таврии» рассказал о разнице между украинскими и европейскими игроками
Футбол Украинская Премьер-лига
19:25
Ковпак: «Европейцы в кайф играют, а мы перенапряженные выходим»
Александр Ковпак / фото - dynamo.kiev

Экс-форвард «Таврии» Александр Ковпак рассказал Fanday.net о матчах в европейских турнирах.

В Лиге Европы с «Байером» на что-то надеялись, учитывая, что с «Ренном» на равных в Кубке Интертото играли?

«В Леверкузене мы проиграли 0:3, но счет совершенно не по игре. Не было ощущения, что нас катком переехали. Дома мы очень живо начали, Идахор забил, вели в счете в первом тайме. Но во втором пропустили три. Знаете, в чем здесь дело?

Европейцы выходят на игру расслабленными, в хорошем смысле этого слова, улыбаются, все в прекрасном расположении духа. А мы как? Зашоренные. Все строго, нельзя улыбаться, боевой настрой. У европейцев ментальность иная, у них все по-другому. Они в кайф играют, а мы перенапряженные выходим».

Ковпак успел поиграть за «Черноморец», «Десну», киевский «Арсенал» и еще около 10 украинских клубов. Сейчас 38-летний форвард выступает за любительскую команду «ЛНЗ-Лебедин» и планирует завершить карьеру.

Напомним, «Динамо» продлило контракт с Виталием Буяльским.

Павел Харченко
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Александр Ковпак Байер

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