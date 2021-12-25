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Козловский рассказал, почему Вернидуб и Григорчук не возглавили «Рух»

Президент львовского клуба признался, что разговаривал с обоими специалистами
Футбол Украинская Премьер-лига
12:40
Козловский рассказал, почему Вернидуб и Григорчук не возглавили «Рух»
Григорий Козловский / Фото - Футбол 1/2/3

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о контактах с Юрием Вернидубом и Романом Григорчуком и о том, как команду возглавил Леонид Кучук. Слова главы львовян передает пресс-служба клуба.

Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком, разговаривали с Вернидубом. Это индивидуальные разговоры. Это частные вещи, про которые неправильно говорить наружу.

Но диалоги были, консультации, понимание было и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы. Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича вариантов не было спрыгнуть с этой истории.

Ранее источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце».

Сергей Стаднюк
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Теги

Григорий Козловский Рух Юрий Вернидуб Роман Григорчук

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