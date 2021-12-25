Официально. Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»
Козловский рассказал, почему Вернидуб и Григорчук не возглавили «Рух»
Президент львовского клуба признался, что разговаривал с обоими специалистами
Григорий Козловский / Фото - Футбол 1/2/3
Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о контактах с Юрием Вернидубом и Романом Григорчуком и о том, как команду возглавил Леонид Кучук. Слова главы львовян передает пресс-служба клуба.
Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком, разговаривали с Вернидубом. Это индивидуальные разговоры. Это частные вещи, про которые неправильно говорить наружу.
Но диалоги были, консультации, понимание было и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы. Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича вариантов не было спрыгнуть с этой истории.
Ранее источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце».
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