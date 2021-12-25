Козловский рассказал, почему Вернидуб и Григорчук не возглавили «Рух»

Григорий Козловский / Фото - Футбол 1/2/3

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о контактах с Юрием Вернидубом и Романом Григорчуком и о том, как команду возглавил Леонид Кучук. Слова главы львовян передает пресс-служба клуба.

Но диалоги были, консультации, понимание было и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы. Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича вариантов не было спрыгнуть с этой истории.