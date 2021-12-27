Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»

Григорий Козловский / Фото - Рух Львов

Президент «Руха» Григорий Козловский в интервью пресс-службе клуба высказался о стиле игры львовской команды.

В этом году у Федыка стало не получаться потому, что к нам начали готовиться, начали изучать, перекрывать. А уровень футболистов не позволяет играть в другой футбол. Этот процесс должен развиваться.

В последних трех матчах – против «Металлиста 1925», «Вереса» и «Ворсклы» – мы играли с позиции силы. Вы хорошо посмотрели матч с «Металлистом 1925»? Как думаете, что говорили футболисты, которые шли из матча с «Ворсклой»? Мягко говоря, они были шокированы. Мы их просто переехали катком в хорошем понимании.

А с «Вересом» на выезде что, не играли с позиции силы? Мы в последних трех матчах начали играть с позиции силы. Это уже начало давать плоды.