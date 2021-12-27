Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»
Президент «Руха» Григорий Козловский в интервью пресс-службе клуба высказался о стиле игры львовской команды.
Желания президента, не обоснованные возможностями игроков, называются хотелками. Почему нам легко удавалось в прошлом году играть в хороший футбол? Нас никто всерьез не воспринимал. Дети, непонятный «Рух», что они, где они. И когда мы начали играть в этот комбинационный футбол – им было тяжело привыкнуть к нам.
В этом году у Федыка стало не получаться потому, что к нам начали готовиться, начали изучать, перекрывать. А уровень футболистов не позволяет играть в другой футбол. Этот процесс должен развиваться.
В последних трех матчах – против «Металлиста 1925», «Вереса» и «Ворсклы» – мы играли с позиции силы. Вы хорошо посмотрели матч с «Металлистом 1925»? Как думаете, что говорили футболисты, которые шли из матча с «Ворсклой»? Мягко говоря, они были шокированы. Мы их просто переехали катком в хорошем понимании.
А с «Вересом» на выезде что, не играли с позиции силы? Мы в последних трех матчах начали играть с позиции силы. Это уже начало давать плоды.
Козловский также заявил, что «Шахтеру» было непросто в матче с «Рухом».
Комментарии 0