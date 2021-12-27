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Козловский: «Шахтер» с самым большим бюджетом в Восточной Европе сильно поприседал с «Рухом»

Президент львовского клуба считает, что «горняки» испытали трудности в матче чемпионата Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
10:00
Козловский: «Шахтер» с самым большим бюджетом в Восточной Европе сильно поприседал с «Рухом»
Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский в интервью пресс-службе клуба вспомнил матч текущего чемпионата Украины против «Шахтера» (0:2).

Мы говорили с Кучуком, что матч с «Шахтером» со знаком плюс для нас. В том состоянии, в котором мы были, много было травмированных, кто только вылечился после «ковида». Дидык играл левого защитника, он в жизни там не играл. Было много хороших тренерских решений Кучука.

Команда с самым большим бюджетом в Восточной Европе, я вам скажу, сильно поприседала, чтобы забить нам этот чудо-гол. Да, наверное, он был справедливым, наверное, мы не заслуживали победить или хотя бы ничью. Но сам уровень и уверенность, где вышли молодые футболисты, закрыли зоны, профессионально сыграли.

Это не футболисты по 20 – 30 – 40 млн, это молодежь, которая спокойно вышла. Даже с каким-то шармом играла. Болельщик может делать все что угодно. Мы шли с этого матча с высоко поднятой головой. Болельщики и тренеры могут говорить все что угодно. Правильно Кучук сказал, что можем поменяться местами и потом говорить, кому стыдно. Мне точно не стыдно за свою команду.

Горжусь своей командой, тренером, который в тех тяжелых условиях, с таким бюджетом, который точно не 40 млн. Прошу Бога еще немного пожить, чтобы увидеть этих детей на уровне сборных.

Козловский также рассказал о факте, который связывает известного украинского специалиста Мирона Маркевича с «Рухом».

Сергей Стаднюк
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Теги

Григорий Козловский Шахтер Донецк Рух

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