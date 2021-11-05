Козловский вслед за Поворознюком жестко ответил на критику украинского комментатора

Григорий Козловский / фото - dynamo.kiev

Президент «Руха» Григорий Козловский дерзко ответил на критику со стороны украинского комментатора Виктора Вацко. Функционера цитирует пресс-служба клуба.

Поэтому я хочу подтвердить слова Кучука: «Браво, команда». У нас 9 человек с ковидом, Борячук и Федорчук за день до матча с «Александрией» провели первую тренировку за 2,5 недели. Рассказывать нам в этой критической ситуации, что мы должны были бежать вперед... Возможно, тебе стоит полгода поработать тренером и показать нам, как это делается. А не рассказывать.

Вы предложили нам и «Ингульцу» поменяться местами с «Металлистом», в вашей передаче звучат слова, что это чемпионат аграриев. Ребята, вы этим аграриям памятники ставить должны. Эти аграрии, которые с утра до ночи тяжело работают на полях, 90% всех денег несут не домой, а в футбол. А вы говорите, что в УПЛ колхозники играют. Вы что-то перепутали, друзья. Или сделайте себе чемпионат из 3-4 команд и играйте. Посмотрим, что вы наиграете в этом чемпионате.

Вы имеете право критиковать, но должны говорить о двух сторонах медали. Вы платите 200 000 долларов за телепул и хотите получить картинку как в Англии. Вы ничего не перепутали, парни? В Англии картинка стоит 5 миллиардов фунтов за 3 года.

В Польше годовой бюджет телепула составляет 78 миллионов долларов, это по 4 333 000 000 на команду. А у нас команда получает 200 тысяч, а бюджет с телепула составляет 25-30% бюджетов клубов. То есть, в том числе, из того, что вы нам платите, должен составляться бюджет клубов. 600 000 долларов на 12 месяцев. А это выезды, отели, питание, зарплата футболистов, персонала и тренеров. Вы хотите за 60 000 долларов получить продукт? За 3 рубля вы не купите московскую колбасу, за 3 рубля вы получите еду для собак. И то не факт.

Об этом надо говорить, а не о том, что «Металлист» надо поменять местами с «Ингульцом», «Колосом», «Рухом». Кто там вам еще не нравится. Мы можем поменяться, можем сделать свой чемпионат аграриев. Посмотрим, кто что наиграет.

Я бы хотел обратиться ко всем президентам клубов УПЛ и сделать как в Англии – отказаться от этих копеек и подачек и показать, что мы и без них можем жить. А тогда посмотрим, может, и появится кто-то достойный, который даст достойные деньги нашей достойной лиге».