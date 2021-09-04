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«Красава»: «В сборной Украины рассуждают: «Русский? Все с ним нельзя разговаривать»

Футбольный блогер рассказал, почему ему не удается снимать выпуски про украинских футболистов
Футбол Сборная Украины
3 сентября 18:22
«Красава»: «В сборной Украины рассуждают: «Русский? Все с ним нельзя разговаривать»
Фото: Instagram Евгения Савина

Основатель футбольного Youtube-канала «Красава» Евгений Савин рассказал, почему он не снимает видео про игроков сборной Украины.

Я знаю, что вы обсуждали с командой съемку выпуска про сборную Украины.

 Про сборную Украины? А что про сборную Украины было?

Ну, сделать выпуск про сборную Украины...

Я тебе так скажу – для меня знаешь какая боль была – когда с Зинченко снял выпуск, я ему сказал: «Слушай, Зина, поговори с пацанами: с Малиновским, с Ярмолой, с Луниным. Блин, ну круто будет, у меня большая украинская аудитория, давай сделаем».

Он сказал: «Жек, если честно, нам запретили разговаривать с русскими блогерами».


А кто запретил?

Ну, в сборной, как бы не надо общаться с русскими блогерами, тем более перед чемпионатом Европы. Для меня это грусть, я вообще-то нормально к пацанам отношусь. Мне вообще ##### (плевать), какой национальности, например, Малиновский.

Я приехал в Киев не так давно к Милевскому, и мне понравилось. Я не встретил глобально там какого-то негатива в свой адрес, мне никто ничего не говорил, у меня такой проблемы нет. Я двумя руками за то, чтобы снимать ребят из Украины.

Есть, конечно, шанс, что после Евро я договорюсь с Ярмоленко, с Малиновским, чтобы поснимать, сделать выпуски. Вот честно, для меня все равны, клянусь. Но почему-то со стороны Украины есть вот такая история.

И мы ведь тоже здесь не говорим, что мы двумя руками за то, что происходит. У меня такое складывается мнение, что там так рассуждают: «Русский? Все с ним нельзя разговаривать». Мне кажется, что это неправильная позиция, все-таки люди разные, разные взгляды...


Про сборную Украины рассказывал кто-то из твоих бывших редакторов, как он предлагал перед Евро сделать выпуск про сборную Украины, а ты отвечал, что это слабо.

Такого быть не может, братан. Я тебе честно говорю. Как сборная Украины может быть слабой, если у Украины в 3 раза больше игроков играют в Европе, чем у сборной России. Снять выпуск – это как минимум интересно, просто я прекрасно понимал, что интервью с Шевченко – нереально.

Можно зайти в переписку, как я тысячу раз писал в инсту Малиновскому и всем остальным. Даже можно поднять переписку с Зинченко, где он говорит, что пацаны не будут со мной общаться, потому что есть определенная команда игнорировать запросы из России. Мне кажется, этот человек либо перепутал что-то, либо это неправда.


Напомним, 4 августа сборная Украины сыграет против Франции в матче квалификации на чемпионат мира-2022.

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский

Комментарии 5

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4 сентября 2021г. 11:18
Ахах сказочный д...еб, непонятно ему:ROFL:
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4 сентября 2021г. 10:13
Блоггер - ссыкун. Он прекрасно понимает, почему так, но боится сказать прямо
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4 сентября 2021г. 00:06
Мне непонятно... они реально дураки или прикидываются... Его сограждане убивают наши сограждан в НАШЕЙ стране, окупируют  чужую территорию, а большинство его сограждан этому подпевают... и хотят, чтоб мы с ними в десны целовались. Чем они думают???
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3 сентября 2021г. 21:24
С чего вдруг русских не любят украинцы??
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3 сентября 2021г. 18:36
Действительно чего бы это нам оккупантов не любить
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