«Красава»: «В сборной Украины рассуждают: «Русский? Все с ним нельзя разговаривать»

Фото: Instagram Евгения Савина

Основатель футбольного Youtube-канала «Красава» Евгений Савин рассказал, почему он не снимает видео про игроков сборной Украины.

Я знаю, что вы обсуждали с командой съемку выпуска про сборную Украины.

Ну, сделать выпуск про сборную Украины...



А кто запретил?

Я приехал в Киев не так давно к Милевскому, и мне понравилось. Я не встретил глобально там какого-то негатива в свой адрес, мне никто ничего не говорил, у меня такой проблемы нет. Я двумя руками за то, чтобы снимать ребят из Украины.

Есть, конечно, шанс, что после Евро я договорюсь с Ярмоленко, с Малиновским, чтобы поснимать, сделать выпуски. Вот честно, для меня все равны, клянусь. Но почему-то со стороны Украины есть вот такая история.

И мы ведь тоже здесь не говорим, что мы двумя руками за то, что происходит. У меня такое складывается мнение, что там так рассуждают: «Русский? Все с ним нельзя разговаривать». Мне кажется, что это неправильная позиция, все-таки люди разные, разные взгляды...