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Красивий жест в матчі проти «Шахтаря»: за «Хайдук» дебютував 17-річний українець

До того ж, Фесюк отримав капітанську пов’язку
Футбол В Европе
11:10
Красивий жест в матчі проти «Шахтаря»: за «Хайдук» дебютував 17-річний українець
Давид Фесюк / Фото: УАФ

В благодійному матчі між «Хайдуком» та «Шахтарем» (3:3) хорватська команда здійснила красивий жест: на 78-й хвилині матчу на поле вийшов український голкіпер «Хайдука» Давид Фесюк.

Фесюку 17 років, він виступаю за юнацьку команду «Хайдука» і вперше дебютує за дорослу. Окрім того, Фесюк отримав капітанську пов’язку.

Нагадаємо, матч «Шахтаря» та «Хайдука» відвідав президент UEFA Александр Чеферін та вкотре закликав зупинити війну в Україні.

Петр Приходько
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