«Шахтар» у останньому матчі перед збором національної команди відігравався з 0:2 і вирвав нічию у «Хайдука»
Красивий жест в матчі проти «Шахтаря»: за «Хайдук» дебютував 17-річний українець
До того ж, Фесюк отримав капітанську пов’язку
Давид Фесюк / Фото: УАФ
В благодійному матчі між «Хайдуком» та «Шахтарем» (3:3) хорватська команда здійснила красивий жест: на 78-й хвилині матчу на поле вийшов український голкіпер «Хайдука» Давид Фесюк.
Фесюку 17 років, він виступаю за юнацьку команду «Хайдука» і вперше дебютує за дорослу. Окрім того, Фесюк отримав капітанську пов’язку.
Нагадаємо, матч «Шахтаря» та «Хайдука» відвідав президент UEFA Александр Чеферін та вкотре закликав зупинити війну в Україні.