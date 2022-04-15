Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя

Семья мальчика долгое время пребывала в подвале

Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел второй благотворительный матч в своем турне – против польской «Лехии».

Счет был ничейным (2:2), а на последних минутах в составе «Шахтера» вышел 12-летний мальчик Дима из Мариуполя, который и оформил символический победный гол.

Дима вместе со своей семьей несколько недель пробыл в подвале разгромленного рашистами Мариуполя.

Ранее стало известно, что «Шахтер» готов продать всех своих игроков.