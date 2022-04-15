Стало известно, сколько «Брентфорд» предложил «Шахтеру» за Мудрика
Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя
Семья мальчика долгое время пребывала в подвале
Фото: ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» провел второй благотворительный матч в своем турне – против польской «Лехии».
Счет был ничейным (2:2), а на последних минутах в составе «Шахтера» вышел 12-летний мальчик Дима из Мариуполя, который и оформил символический победный гол.
Дима вместе со своей семьей несколько недель пробыл в подвале разгромленного рашистами Мариуполя.
Ранее стало известно, что «Шахтер» готов продать всех своих игроков.
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