Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр : Футбол
Вчера 22
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
Футбол (22 события из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Окончен
16:00 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Окончен
16:00 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Окончен
18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ренн - ПСЖ 2:0 Окончен
16:00 Монако - Бордо 3:0 Окончен
18:00 Лилль - Марсель 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Бавария - Айнтрахт 1:2 Окончен
20:30 Арминия - Байер 0:4 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Болонья - Лацио 3:0 Окончен
16:00 Верона - Специя 4:0 Окончен
19:00 Фиорентина - Наполи 1:2 Окончен
19:00 Рома - Эмполи 2:0 Окончен
21:45 Аталанта - Милан 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал 2:1 Окончен
22:00 Гранада - Севилья 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Альянс - Агробизнес 3:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Верес - Александрия 0:0 Окончен
17:00 Металлист-1925 - Минай 1:0 Окончен
17:00 Заря - Десна 2:0 Окончен
19:30 Динамо - Шахтер 0:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Олимпик - Авангард -:- Запланирован

Красников: «Итальянский клуб предлагал за Папу Гуйе 25 миллионов евро»

Но «Металлист» не хотел продавать своего защитника
Футбол Украинская Премьер-лига
2 октября 15:30
Красников: «Итальянский клуб предлагал за Папу Гуйе 25 миллионов евро»
Папа Гуйе / Фото: Футбол 24

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в шоу «BurBuzz» рассказал, что экс-защитник команды Папа Гуйе мог быть продан за 25 миллионов евро.

«Единственного, кого мы не продавали – Папа Гуйе. Мы играли в атакующий футбол, он обладал очень сильной дистанционной скоростью. Я защитника с такой дистанционной скоростью не видел.

Когда играешь первым номером, то все равно нарываешься на несколько контратак. И он эти моменты за счет своей скорости гасил, очень много пользы приносил.

Мы и в Лиге Европы играли, против очень быстрых футболистов, но он справлялся. За него предлагали серьезные деньги, но это была наша позиция.

Когда мы сыграли с «Сампдорией» первую игру, и обыграли со счетом 1:0, позвонили из Италии серьезные люди, не назвали клуб, но назвали цифру – в районе 25 млн евро.

Мы не хотели его продавать вообще. Это тот футболист, который... Вот Ринат Леонидович смотрите как просчитал. Когда 25 миллионов за Тайсона давал «Милан», за 31-летнего игрока, а он не продал.

А почему? Потому что Тайсон давал результат. Результат давал больше денег. Папа – столб всей команды. Второго бы мы такого не нашли. Совсем другой результат мог быть».


Ранее Красников рассказал о конфликте Мирона Маркевича и Тайсона.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Папа Гуйе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Красников: «У нас с «Металлистом-1925» нет проблем, он своей жизнью живет, а мы – своей»
Красников: «У нас с «Металлистом-1925» нет проблем, он своей жизнью живет, а мы – своей»
Футбол Первая лига
3 октября 14:04
Красников рассказал о бюджете «Металлиста»
Красников рассказал о бюджете «Металлиста»
Футбол Первая лига
3 октября 12:35
«Металлист» добыл волевую победу над «Нивой»
«Металлист» добыл волевую победу над «Нивой»
Футбол Первая лига
2 октября 21:41
Красников: «Надеюсь, Кучер выведет «Металлист» на высокий уровень, как это делал Маркевич»
Красников: «Надеюсь, Кучер выведет «Металлист» на высокий уровень, как это делал Маркевич»
Футбол Первая лига
2 октября 17:58
Красников: «Маркевич говорил Ярославскому: «Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается»
Красников: «Маркевич говорил Ярославскому: «Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 октября 14:00
Основной хавбек «Металлиста» не поможет команде в ближайшем матче
Основной хавбек «Металлиста» не поможет команде в ближайшем матче
Футбол Первая лига
1 октября 21:45

Новости: Футбол

Обед по расписанию. Болельщики «Карпат» поджарили сосиски на трибуне прямо во время матча
Обед по расписанию. Болельщики «Карпат» поджарили сосиски на трибуне прямо во время матча
Первая лига
22:41
Матвиенко: «Шахтер» больше вел игру. «Динамо» было невыгодно куда-то бежать»
Матвиенко: «Шахтер» больше вел игру. «Динамо» было невыгодно куда-то бежать»
Украинская Премьер-лига
22:19
Стало известно, почему «Барселона» все еще не уволила Кумана
Стало известно, почему «Барселона» все еще не уволила Кумана
Примерa (Испания)
21:49
Поход за трофеем? Раньери вернулся в АПЛ
Поход за трофеем? Раньери вернулся в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
21:28
В Ла Лиге состоялись две отставки главных тренеров за день
В Ла Лиге состоялись две отставки главных тренеров за день
Примерa (Испания)
21:10
На матч Украина – Босния и Герцеговина болельщиков будут пускать по «паспортам»
На матч Украина – Босния и Герцеговина болельщиков будут пускать по «паспортам»
Сборная Украины
21:08
Миколенко, Буяльский и Бойко не помогут сборной Украины
Миколенко, Буяльский и Бойко не помогут сборной Украины
Сборная Украины
20:45
Петраков назвал «ерундой» информацию о том, что он не хотел вызывать Караваева
Петраков назвал «ерундой» информацию о том, что он не хотел вызывать Караваева
Сборная Украины
20:45
«Динамо» продлило контракты с Бущаном и Забарным
«Динамо» продлило контракты с Бущаном и Забарным
Украинская Премьер-лига
20:23
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости