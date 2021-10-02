Красников: «Итальянский клуб предлагал за Папу Гуйе 25 миллионов евро»

Папа Гуйе / Фото: Футбол 24

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в шоу «BurBuzz» рассказал, что экс-защитник команды Папа Гуйе мог быть продан за 25 миллионов евро.

Когда играешь первым номером, то все равно нарываешься на несколько контратак. И он эти моменты за счет своей скорости гасил, очень много пользы приносил.

Мы и в Лиге Европы играли, против очень быстрых футболистов, но он справлялся. За него предлагали серьезные деньги, но это была наша позиция.

Когда мы сыграли с «Сампдорией» первую игру, и обыграли со счетом 1:0, позвонили из Италии серьезные люди, не назвали клуб, но назвали цифру – в районе 25 млн евро.

Мы не хотели его продавать вообще. Это тот футболист, который... Вот Ринат Леонидович смотрите как просчитал. Когда 25 миллионов за Тайсона давал «Милан», за 31-летнего игрока, а он не продал.

А почему? Потому что Тайсон давал результат. Результат давал больше денег. Папа – столб всей команды. Второго бы мы такого не нашли. Совсем другой результат мог быть».