Красников: «Маркевич говорил Ярославскому: «Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается»

Бразилец мог оказаться в «Шахтере раньше

Фото: Металлист Спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников рассказал в эфире BurBuzz, как рискнул купить Тайсона из «Интернасьоналя». «Шахтер» же не купил Тайсона сразу. Потому что ему сказали, что у него там немножко... Что он психует, что он немножко... «Шахтер» же смотрел Тайсона. Он Кубок Либертадорес и Кубок Судамерикана выиграл в 21 год». Они его еще с тех пор вели? «Ну конечно. И мы общались тогда с президентом «Шахтера», он говорил: «Ну Тайсон мне...». Я рискнул, взял. За него заплатили 6 миллионов евро. Для нас тогда это были космические деньги. Я настоял, что нужно брать. Мирон Богданович приходил к Ярославскому и говорил: «Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается. Я с ним не справляюсь». Хотя он много потом сделал для воспитания Тайсона». Тайсон заявил, что в Украине часто сталкивался с расизмом.

Андрей Усмонов