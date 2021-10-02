Ващук – о матче «Динамо» – «Шахтер»: «Если арбитр будет ввязываться часто, то мы не увидим красоты игры»
Красников: «Маркевич говорил Ярославскому: «Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается»
Бразилец мог оказаться в «Шахтере раньше
2 октября 14:00
Фото: Металлист
Спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников рассказал в эфире BurBuzz, как рискнул купить Тайсона из «Интернасьоналя».
«Шахтер» же не купил Тайсона сразу. Потому что ему сказали, что у него там немножко... Что он психует, что он немножко...
«Шахтер» же смотрел Тайсона. Он Кубок Либертадорес и Кубок Судамерикана выиграл в 21 год».
Они его еще с тех пор вели?
«Ну конечно. И мы общались тогда с президентом «Шахтера», он говорил: «Ну Тайсон мне...». Я рискнул, взял. За него заплатили 6 миллионов евро. Для нас тогда это были космические деньги. Я настоял, что нужно брать.
Мирон Богданович приходил к Ярославскому и говорил: «Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается. Я с ним не справляюсь». Хотя он много потом сделал для воспитания Тайсона».
Тайсон заявил, что в Украине часто сталкивался с расизмом.
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