Красников: «Надеюсь, Кучер выведет «Металлист» на высокий уровень, как это делал Маркевич»

Александр Кучер / Фото: ФК Металлист

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в шоу «BurBuzz» высказал свое мнение о тренере команды Александре Кучере.

Его понимание футбола есть на любой позиции. Он любому может подсказать по делу.

Молодой тренер, взял команду со второй лиги, на одном дыхании прошел ее. Сейчас команда показывает, как мне кажется, лучший футбол в первой лиге. Это его заслуга.

Я надеюсь, что он, как и Маркевич, выведет «Металлист» на высокий уровень вместе с Александром Ярославским. А я буду помогать».