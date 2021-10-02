Основной хавбек «Металлиста» не поможет команде в ближайшем матче
Красников: «Надеюсь, Кучер выведет «Металлист» на высокий уровень, как это делал Маркевич»
Вице-президент клуба доверяет тренеру
2 октября 17:58
Александр Кучер / Фото: ФК Металлист
Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в шоу «BurBuzz» высказал свое мнение о тренере команды Александре Кучере.
«Кучер – родной для меня человек. Я его практически с детства знаю, веду его, я крестный его сына. Мое мнение может быть субъективным, но я вижу в нем огромный потенциал.
Его понимание футбола есть на любой позиции. Он любому может подсказать по делу.
Молодой тренер, взял команду со второй лиги, на одном дыхании прошел ее. Сейчас команда показывает, как мне кажется, лучший футбол в первой лиге. Это его заслуга.
Я надеюсь, что он, как и Маркевич, выведет «Металлист» на высокий уровень вместе с Александром Ярославским. А я буду помогать».
Ранее Красников рассказал, что экс-защитника «Металлиста» Папу Гуйе хотели купить за 25 миллионов евро.
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