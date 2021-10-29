Тренер юношеской сборной: «Металлисту» рано петь дифирамбы»
Красников – о проходе «Колоса»: «Ярославский объявлял, что создаст боеспособный коллектив»
«Металлист» вышел в четвертьфинал Кубка Украины
29 октября 15:49
Евгений Красников / Фото - ФК Металлист
Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников высказался в эфире Футбол NEWS по поводу победы в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Колоса» (1:0).
В первом тайме мы переигрывали соперника. Во втором тайме мы отдали инициативу. Слава Богу, что для нас так все закончилось.
Президент не раз объявлял, что сделает боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры. И подняться к уровню не ниже «Металлиста» образца 2005 – 2013.
Ранее полузащитник «Металлиста» Фарес Балули заявил, что победа над «Колосом» является показателем того, что команда временно находится в Первой лиге.
Комментарии 0