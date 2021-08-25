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Красников обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой «жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста»

Вице-президента не устраивают намеки клубов на работу с судьями
Футбол Первая лига
22:09
Красников обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой «жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста»
Евгений Красников / Фото - ФК Металлист

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников отреагировал на обращение «Оболони», в котором столичный клуб пожаловался на действия арбитра в матче против харьковчан. Слова руководителя новичка Первой лиги приводит пресс-служба «Металлиста».

С начала чемпионата наши соперники, а именно «Альянс» и «Оболонь», публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба «Металлист». Я обращаюсь к руководству УАФ и ПФЛ не оставлять данные слова без внимания.

После нашей игры с «Альянсом» клуб из Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании. Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование.

Действия арбитра матча «Альянс» – «Металлист» были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как «Альянс», занимает «Оболонь».

Обращаюсь к вам с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации «Металлиста». Руководству же футбольных клубов «Оболонь» и «Альянс» рекомендую воспринимать заслуженные поражения с достоинством, а не сваливать на судей, изнасилование и т. д.

Ранее на помощь «Металлисту» со стороны арбитров также намекали в «Олимпике».

Сергей Стаднюк
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Теги

Металлист Оболонь Евгений Красников УАФ

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