Красников рассказал о возможных зимних трансферах в «Металлист»

Евгений Красников / Фото - ФК Металлист

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал в эфире Футбол NEWS о ближайших трансферных планах клуба.

Кроме этого, мы планируем усиливаться и украинскими футболистами, ведь это тоже очень важно. К тому же, у нас есть еще Кубок. Думаю, несколько трансферов все же стоит зимой ожидать.