Кучер: «У «Металлиста» было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам нужен перерыв»
Красников рассказал о возможных зимних трансферах в «Металлист»
Харьковский клуб намерен усиливаться под УПЛ
17:02
Евгений Красников / Фото - ФК Металлист
Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал в эфире Футбол NEWS о ближайших трансферных планах клуба.
Если мы сейчас кого-то и пригласим в команду, то это уже под УПЛ. В том числе легионера, ведь ему потребуется время на адаптацию.
Кроме этого, мы планируем усиливаться и украинскими футболистами, ведь это тоже очень важно. К тому же, у нас есть еще Кубок. Думаю, несколько трансферов все же стоит зимой ожидать.
Также Красников назвал задачи команды на вторую часть сезона.
Комментарии 0