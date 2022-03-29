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Красников считает, что вернувшийся из россии Ракицкий станет усилением для сборной Украины
Вице-президент «Металлиста» не сомневается в классе игрока
29 марта 22:18
Фото: ua-football.com
Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников высказался о Ярославе Ракицком, который после расторжения контракта с «Зенитом» тренируется с харьковским клубом.
Не знаете, где Ракицкий планирует продолжить карьеру?
Это вам нужно спрашивать у него. Знаю, что у Ракицкого есть много предложений с разных чемпионатов. Он в отличной форме и совершил поступок – расторгнул контракт с «Зенитом» и уехал из России, высказав четкую позицию.
Может его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, без сомнения, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за «Металлист» и выглядел очень прилично.
Вы не планировали подписать Ракицкого?
Нет, мы создаем новую команду. Ярослав игрок высокого уровня и я уверен, что он будет играть в сильных клубах.
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