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Красников считает, что вернувшийся из россии Ракицкий станет усилением для сборной Украины

Вице-президент «Металлиста» не сомневается в классе игрока
Футбол Сборная Украины
29 марта 22:18
Красников считает, что вернувшийся из россии Ракицкий станет усилением для сборной Украины
Фото: ua-football.com

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников высказался о Ярославе Ракицком, который после расторжения контракта с «Зенитом» тренируется с харьковским клубом.

Не знаете, где Ракицкий планирует продолжить карьеру?

Это вам нужно спрашивать у него. Знаю, что у Ракицкого есть много предложений с разных чемпионатов. Он в отличной форме и совершил поступок – расторгнул контракт с «Зенитом» и уехал из России, высказав четкую позицию.

Может его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, без сомнения, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за «Металлист» и выглядел очень прилично.

Вы не планировали подписать Ракицкого? 

Нет, мы создаем новую команду. Ярослав игрок высокого уровня и я уверен, что он будет играть в сильных клубах.

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Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Ярослав Ракицкий Евгений Красников

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