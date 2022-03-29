Красников считает, что вернувшийся из россии Ракицкий станет усилением для сборной Украины

Фото: ua-football.com

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников высказался о Ярославе Ракицком, который после расторжения контракта с «Зенитом» тренируется с харьковским клубом.



Не знаете, где Ракицкий планирует продолжить карьеру?

Может его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, без сомнения, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за «Металлист» и выглядел очень прилично.