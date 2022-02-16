Защитник «Металлиста»: «Два дня отдыха хватило, потому что у «Металлиста» 1 марта важный матч с «Зарей»
Красников: «Ярославский настаивает на трансферах»
«Металлист» подпишет новых игроков
12:10
Фото: ФК Металлист
Спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников сообщил пресс-службе клуба, что клуб в ближайшее время вновь будет усиливаться.
«Сегодня ночью имел обстоятельную беседу с Александром Ярославским по усилению состава футбольного клуба «Металлист». Президент настаивает, чтобы в это межсезонье команда была максимально укомплектована.
Поэтому ожидайте трансферов».
Зимой «Металлист» уже подписал форварда Давида.
Ожидается, что команду усилит экс-игрок «Бенфики».
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