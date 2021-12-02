Красников заявил о желании «Металлиста» опередить «Динамо» и «Шахтер» в битве за трофей

Евгений Красников / Фото - ФК Металлист

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников поделился в эфире телеканала «Футбол» ожиданиями от жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины. Также руководитель клуба назвал цели на турнир и сезон в целом.

Кубок тоже никто не списывает – чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам. Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины «Динамо» или серебряный призер «Шахтер». Вот эти две команды хотелось бы, но жребий...

Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть.