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Красников заявил о желании «Металлиста» опередить «Динамо» и «Шахтер» в битве за трофей

Однако у харьковского клуба есть более приоритетная цель
Футбол Кубок Украины по футболу
16:23
Красников заявил о желании «Металлиста» опередить «Динамо» и «Шахтер» в битве за трофей
Евгений Красников / Фото - ФК Металлист

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников поделился в эфире телеканала «Футбол» ожиданиями от жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины. Также руководитель клуба назвал цели на турнир и сезон в целом.

Самое важное – это выйти в Премьер-лигу. Это задача номер один, которую поставил президент, и все будем делать для этого.

Кубок тоже никто не списывает – чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам. Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины «Динамо» или серебряный призер «Шахтер». Вот эти две команды хотелось бы, но жребий...

Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть.

Ранее была названа дата жеребьевки следующей стадии турнира.

Сергей Стаднюк
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Металлист Евгений Красников Динамо Киев Шахтер Донецк

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