Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»

Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Красноперов оценил будущее главного тренера полтавчан Юрия Максимого после вылета из Лиги конференций от «КуПСа».

Да, сейчас ребятам очень обидно, досадно, стыдно. Однако «Ворскла» всегда славилась дружным коллективом, поэтому я верю, что команда как можно быстрее переживет эту неудачу и на результатах в чемпионате это особо не скажется. Верю, что «ворскляне» станут только сильнее и в следующем матче постараются реабилитироваться перед своим болельщиками.