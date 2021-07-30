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Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»

Полтавчане уступили финскому «КуПСу» и покинули Лигу конференций
Футбол Лига конференций UEFA
13:02
Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»
Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Красноперов оценил будущее главного тренера полтавчан Юрия Максимого после вылета из Лиги конференций от «КуПСа».

Давайте не забывать о том, что за более чем полтора года Юрий Максимов провел качественную работу в «Ворскле». Не думаю, что один матч может повлиять на решение руководства клуба.

Да, сейчас ребятам очень обидно, досадно, стыдно. Однако «Ворскла» всегда славилась дружным коллективом, поэтому я верю, что команда как можно быстрее переживет эту неудачу и на результатах в чемпионате это особо не скажется. Верю, что «ворскляне» станут только сильнее и в следующем матче постараются реабилитироваться перед своим болельщиками.

Красноперов также поделился мнением о поединке с финской командой.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Ворскла Юрий Максимов КуПС (футбол)

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