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Кравченко: «Было сразу понятно, что Довбык далеко пойдет»

Опытный хавбек поделился мнением об экс-партнере по команде
Футбол Украинская Премьер-лига
15:22
Кравченко: «Было сразу понятно, что Довбык далеко пойдет»
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о своем экс-партнере по команде Артеме Довбыке.

На него нельзя было не обратить внимание. Приехал фактурный нападающий с хорошими техническими характеристиками. Было сразу понятно, что Довбык далеко пойдет, но ему нужно было время.

Считаю, очень полезно, что Артем получил опыт выступления за границей. Пусть в Дании у него не пошло, но в следующем европейском клубе это поможет.

Важно, что Артем Довбык – нормальный пацан. Я это сразу увидел. Даже сейчас, когда встречаемся, видно, что он почти не поменялся. Такой же скромный и целеустремленный. Мне было очень приятно выступать с ним в одной команде.

Напомним, Довбык был признан лучшим игроком УПЛ по результатам опроса тренеров и футболистов.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Сергей Кравченко

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