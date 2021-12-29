Кравченко: «Было сразу понятно, что Довбык далеко пойдет»

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о своем экс-партнере по команде Артеме Довбыке.

Считаю, очень полезно, что Артем получил опыт выступления за границей. Пусть в Дании у него не пошло, но в следующем европейском клубе это поможет.

Важно, что Артем Довбык – нормальный пацан. Я это сразу увидел. Даже сейчас, когда встречаемся, видно, что он почти не поменялся. Такой же скромный и целеустремленный. Мне было очень приятно выступать с ним в одной команде.