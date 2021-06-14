Кравченко: «Матч Нидерланды – Украина пока самый зрелищный на Евро-2020»

Сергей Кравченко / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко поделился впечатлениями от стартового матча сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

Не суть важно, как сыграли Австрия и Северная Македония. Нам все равно нужно побеждать в оставшихся матчах. Я уже говорил, что при таком регламенте каждый гол может иметь огромное значение, и эти 2:3 могут помочь, к примеру, в конкурсе третьих мест. Но лучше подняться выше в таблице.

Предугадать стартовый состав сборной Украины было несложно, и мне это, как и многим болельщикам, удалось. Не думал, правда, что будет такое где-то даже обескураживающее начало для нашей команды, но потом игра выровнялась и, в целом, все было под контролем. Но только до последних минут первого тайма, когда мы прижались к своим воротам.

То ли наши футболисты сами низко сели, то ли их заставили сесть, но нам стало тяжелее обороняться и тяжелее выбегать вперед. Нидерландцы сразу накрывали игроков сборной Украины, мы играли, по сути, без мяча. В общем, перерыв пришелся как нельзя кстати. Хотя, в целом, это был нормальный тайм, украинцы выглядели весьма достойно, была острота в атаке. Подопечные Андрея Шевченко не выглядели испуганной командой, которая рассчитывает просто на какой-то случай.

Жаль, но в начале второго тайма мы увидели продолжение концовки первого. Хозяева поля забили два мяча после наших ошибок. После этого, признаюсь, вообще не видел, за счет чего Украина может переломить эту игру.

Думал, все – без шансов, без вариантов. Но в футболе так бывает, и я хочу сказать: «Браво» команде и Андрею Ярмоленко, который перевернул игру, и наши ребята поверили в свои силы и сравняли счет. Но потом, опять же, сразу немного сели и пропустили такой обидный гол.

Выделять кого-то из футболистов сложно. Важно, что у нас была команда, которая не опустила руки. Георгий Бущан не раз выручал, но в каких-то моментах, наверное, мог бы сыграть по-другому. Среди всех защитников я бы отметил Илью Забарного. Понравился Сергей Сидорчук. Большие ожидания у всех от Руслана Малиновского и Александра Зинченко, которые, конечно, могут играть лучше, но свой высокий уровень они все равно показали.

Хороший мяч забил Роман Яремчук, но ключевым, повторюсь, стал удар Андрея Ярмоленко. Вот это и есть опыт, мастерство, настрой. Его гол станет настоящим украшением Евро-2020, хотя Ярмола сыграл хорошо не только потому, что забил. Он и в первом тайме был самым заметным в атаке, почти вся острота шла от него.