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Кравченко спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами

Свой стартовый поединок на Евро-2020 «сине-желтые» проведут 13 июня
Футбол Сборная Украины
12:00
Кравченко спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами
Сергей Кравченко / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мыслями о тактике сборной Украины на стартовый матч на Евро-2020 против Нидерландов. Также опытный хавбек попытался спрогнозировать состав «сине-желтых» на данный поединок.

Конечно, все мы с нетерпением ждем первой игры сборной Украины. Я думаю, что Андрей Шевченко готовит привычный для нас футбол. Скорее всего, наша команда будет действовать по схеме 1–4–3–3. Такая система наигрывалась в спаррингах, а там тоже были соперники, игравшие, как и голландцы, с тремя (пятью) защитниками.

Хотели бы удивить – наверняка бы что-то наигрывали. Хотя сюрпризы – на то и сюрпризы. Но я не думаю, что будет другая схема. Украинцы, как обычно, станут встречать соперника в средней зоне, высокого прессинга ждать не стоит.

Стартовый состав сборной Украины? В воротах – Георгий Бущан, в центре обороны ­– Николай Матвиенко и Илья Забарный (или Сергей Кривцов), справа в защите – Александр Караваев, слева – Виталий Миколенко. Опорный хавбек – Сергей Сидорчук, два центральных полузащитника – Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Слева в атаке – Александр Зубков, справа – Андрей Ярмоленко, а в центре – Роман Яремчук. Думаю, будет так, но тренеры примут то решение, которое посчитают наиболее оптимальным.

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть 13 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Нидерланды - Украина Сергей Кравченко сборная Нидерландов (футбол)

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