Кравченко спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами

Сергей Кравченко / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мыслями о тактике сборной Украины на стартовый матч на Евро-2020 против Нидерландов. Также опытный хавбек попытался спрогнозировать состав «сине-желтых» на данный поединок.

Хотели бы удивить – наверняка бы что-то наигрывали. Хотя сюрпризы – на то и сюрпризы. Но я не думаю, что будет другая схема. Украинцы, как обычно, станут встречать соперника в средней зоне, высокого прессинга ждать не стоит.

Стартовый состав сборной Украины? В воротах – Георгий Бущан, в центре обороны ­– Николай Матвиенко и Илья Забарный (или Сергей Кривцов), справа в защите – Александр Караваев, слева – Виталий Миколенко. Опорный хавбек – Сергей Сидорчук, два центральных полузащитника – Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Слева в атаке – Александр Зубков, справа – Андрей Ярмоленко, а в центре – Роман Яремчук. Думаю, будет так, но тренеры примут то решение, которое посчитают наиболее оптимальным.