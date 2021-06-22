Кравченко: «В матче Украина – Австрия хотелось увидеть футбол, а не заниматься математикой»

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Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко поделился мыслями по поводу матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 Украина – Австрия (0:1). 37-летний хавбек отметил, что номинальные гости удивили тактически.

Но я все равно хотел увидеть прежде всего футбол, а не заниматься какой-то математикой. Был уверен, что Андрей Шевченко поставит самый боевой состав, и он будет таким же, как и в предыдущем матче с Северной Македонией. Но ошибся по одной позиции – тренеры поставили Сергея Сидорчука вместо Тараса Степаненко. Но это равноценная и логичная с точки зрения какой-то усталости замена. Наши опорники пока играют по очереди, и хорошо, что в сборной такая конкуренция. Правда, не на всех позициях.

Главной тактической интригой этой игры, как для меня, было то, как украинцы станут бороться с австрийским прессингом. После двух туров Евро-2020 по статистике наш соперник входил в пятерку команд, которые лучше всего прессингуют на турнире, но Украина имела опыт противостояния с такой тактикой. У нас были неплохие цифры по итогам двух туров в атаке.

Австрийцы, конечно, удивили, решив сыграть 1–4–3–3. Но я уже много раз говорил, что все эти схемы условны. Намного важнее идеи и их реализация игроками. Вот и наш соперник, несмотря на свою перестройку, снова принялся прессинговать с первых минут. Жаль, но «сине-желтые» оказалась к этому не готовы, хотя я ждал, что украинцы смогут преодолевать это давление.

Вместо этого – 16 потерь на своей половине поля только за первый тайм. Хорошо, что все закончилось только со счетом 1:0. Реализуй сборная Австрии свои моменты, мы бы сейчас уже не считали никакие расклады. А так, шансы еще есть, но осадок все равно останется…

Что произошло? Физически мы оказались не готовы к матчам с такой интенсивностью в таком плотном графике. Это главное объяснение. В то время как австрийцы постоянно выступают в немецкой бундеслиге в подобном ключе, у нас футболисты «Шахтера» и «Динамо» находятся в более привилегированном положении.

Плюс сама система развития футбола. Я читал, что в Австрии не так давно реорганизовали процесс развития молодежи (не в угоду двум клубам, а в интересах всей нации), и результаты уже видны. Лет 10 назад, признаюсь, сборная этой страны была обычной, где-то даже примитивной командой. А теперь? Да они просто бли сильнее, и это надо признать. Сильнее здесь и сейчас.

Честно говоря, нет никакого желания анализировать какие-то расклады. Хотя оставшиеся матчи группового раунда буду смотреть с прицелом на шансы сборной Украины. Один гол, один эпизод может круто изменить нашу судьбу, и я по-прежнему считаю, что тренерский штаб, футболисты заслуживают большего.

Надо набраться терпения, все проанализировать и найти выход из ситуации. Я уверен, что те профессионалы, которые работают в сборной, справятся с этой задачей, с давлением и критикой со стороны болельщиков. Заслужили – послушают, переварят и станут сильнее. Держим кулаки за сборную Украины.