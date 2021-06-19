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Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»

Существует высокая вероятность встречи «сине-желтых» со «скуадрой адзуррой» в плей-офф
Футбол Сборная Украины
14:27
Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»
Сергей Кравченко / Фото - СК Днепр-1

Бывший полузащитник «Днепра» и «Динамо» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 Украина – Австрия. Также хавбек поделился мыслями о возможных соперниках «сине-желтых» в плей-офф.

В третьем туре нас ждет важная игра с Австрией. Я далек от мысли, что нужно что-то высчитывать – дескать, с какого места выходить и на кого лучше попадать. Нужно просто думать об игре с австрийцами, а она будет очень тяжелой. В матче с нидерландцами наш будущий соперник хорошо прессинговал – была высокая интенсивность.

Я такой агрессивный футбол на этом турнире видел нечасто. Но по классу, по мастерству сборная Украины точно не хуже, поэтому нужно не уступить именно в этом компоненте. Впрочем, украинцы знают, как проходить прессинг, и если им это удастся, то будет здорово – все-таки австрийцы поднимаются высоко, и мы этим можем воспользоваться.

Не надо думать и о том, что нас устраивает ничья, хотя сильно рисковать, может, никто и не будет. Выйдем на Италию – наоборот, хорошо. Я уверен, что Андрей Шевченко и весь его штаб будут не против сыграть с этой командой. Да, итальянцы сейчас показывают, возможно, лучший футбол на турнире, и мне кажется, что мы к такому тоже стремимся.

Глядя на выступление сборной Италии, я лишний раз убеждаюсь в том, насколько вырос уровень Серии А. В матче со Швейцарией в составе Скуадры Адзурры приняли участие представители восьми итальянских клубов. Восемь! Но я уверен, что если мы сыграем с таким соперником на таком уровне, то попробуем обыграть и его, хотя это и непросто.

Впрочем, давайте не будем торопить события. Третий тур на Евро-2020 обещает быть очень интересным и богатым на сюрпризы. Не теряем концентрацию, парни. Вы на правильном пути.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Кравченко сборная Италии (футбол)

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