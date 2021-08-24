Кравец: «Когда поздоровался с Месси, то два дня руки не мыл»

Василий Кравец / Фото: Twitter

Защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец рассказал о встрече с Лионелем Месси.

Они же здоровались, я тоже должен был, не пройду же сбоку как лох. Запомнилось, что Месси подмигнул. И все, я потом два дня руки не мыл. Только пришел домой, тогда уже помыл. Шучу»