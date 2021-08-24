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Кравец: «Когда поздоровался с Месси, то два дня руки не мыл»

Защитник выступает за хихонский «Спортинг»
Футбол Украинские легионеры
20:59
Кравец: «Когда поздоровался с Месси, то два дня руки не мыл»
Василий Кравец / Фото: Twitter

Защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец рассказал о встрече с Лионелем Месси.

«Я еще в «Леганесе» дружил с молодыми, которые пришли из «Барселоны» Б. Мы выходим из раздевалки на разминку. А тогда вроде холодно было, иду за ними, они кому-то руку дают поздороваться, я тоже – а там Месси. Я такой – епт. А тут Суарес – ему тоже пожал.

Они же здоровались, я тоже должен был, не пройду же сбоку как лох. Запомнилось, что Месси подмигнул. И все, я потом два дня руки не мыл. Только пришел домой, тогда уже помыл. Шучу»


Ранее была названа дата дебюта Месси за ПСЖ.

Источник: VZbirna Петр Приходько
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Лионель Месси

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