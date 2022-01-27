Кравец может оказаться во Второй лиге Турции

Форвард заинтересовал один из клубов

Фото: Konyaspor

Нападающий «Коньяспора» Артем Кравец может оказаться во Второй лиге Турции.

Переговоры с клубом «Коджаелиспором» уже начались. Его готовы отпустить бесплатно, сообщает Kocaeli.

Кравец провел лишь 10 минут в этом сезоне – в Кубке Турции. В чемпионате он еще не играл.

Ранее сообщалось, что у игрока и его жены был конфликт с тренером и президентом «Коньяспора».

«Коджаелиспор» идет 14-м в чемпионате Второй лиги.