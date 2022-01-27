Гол Кравца не спас «Коньяспор» от поражения «Ризеспору» Морозюка
Кравец может оказаться во Второй лиге Турции
Форвард заинтересовал один из клубов
09:08
Фото: Konyaspor
Нападающий «Коньяспора» Артем Кравец может оказаться во Второй лиге Турции.
Переговоры с клубом «Коджаелиспором» уже начались. Его готовы отпустить бесплатно, сообщает Kocaeli.
Кравец провел лишь 10 минут в этом сезоне – в Кубке Турции. В чемпионате он еще не играл.
Ранее сообщалось, что у игрока и его жены был конфликт с тренером и президентом «Коньяспора».
«Коджаелиспор» идет 14-м в чемпионате Второй лиги.
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