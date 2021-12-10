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Кравец покинет турецкий клуб зимой
Форвард не проходит в основной состав
Фото: Коньяспор
Нападающий Артем Кравец сменит клуб уже зимой.
На данный момент он не проходит в основной состав «Коньяспора». Ранее сообщалось, что у игрока конфликт с тренером.
Сообщается, что Кравец покинет команду в январе. Пока неизвестно, куда переберется 32-летний форвард.
За «Коньяспор» он выступает с 2020 года. Правда, в нынешнем сезоне он еще не играл.
В прошлом сезоне в 30 матчах он забил девять мячей.
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