Кравец покинет турецкий клуб зимой

Форвард не проходит в основной состав

Фото: Коньяспор

Нападающий Артем Кравец сменит клуб уже зимой.

На данный момент он не проходит в основной состав «Коньяспора». Ранее сообщалось, что у игрока конфликт с тренером.

Сообщается, что Кравец покинет команду в январе. Пока неизвестно, куда переберется 32-летний форвард.

За «Коньяспор» он выступает с 2020 года. Правда, в нынешнем сезоне он еще не играл.

В прошлом сезоне в 30 матчах он забил девять мячей.