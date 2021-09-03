Кравец: «В Испании игроки старше 28 лет могут позволить себе бокал вина 3 часа до матча»

Василий Кравец / фото - Сегодня

Украинский защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец рассказал о различиях между украинской и испанской культурой:

Во время заезда на первый матч, на который я попал в заявку, ко мне подошел администратор и спросил, буду ли я пить вино. Я перепугался: «Нет, иди отсюда. Какое вино? У нас игра завтра». Это ужин был. Он отошел, а потом половине футболистов налил вина. Все они пили вино. Я спрашиваю: «А что, можно вино?» Отвечают: «Если ты ешь рыбу, то берешь себе белое вино. Если мясо – красное». Я взял себя мяса и позвал администратора. Он мне налил бокал.

Это ни на что не влияло, просто для сна. Я пришел в номер и уснул. Спокойный, крепкий сон. Мы тогда победили, но я не играл. Футболисты старше 28-29 лет, 30+ могут позволить себе бокал вина за обедом, когда до матча остается 3 часа».