Левандовски: «Месси будет сложнее сохранять свой уровень в возрасте Роналду»
Криштиану нет равных: он обновил собственный рекорд
Португалец первый не только на футбольном поле
Криштиану Роналду / Фото: Getty ImagesНападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду достиг отметки 400 млн подписчиков в Instagram.
По количеству человек, подписавшихся на один аккаунт в этой социальной сети, впереди только профиль самого Instagram.
Ближе всех к звездному форварду модель Кайли Дженнер (309 млн) и главный противник на футбольном поприще – Лео Месси (306 млн).
В «Манчестере» же дела идут не так гладко: Криш не воспользовался 100-процентным моментом.
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