«Кристал Пэлас» разгромил «Тоттенхэм». «Шпоры» впервые в сезоне потеряли очки

Подопечные Санту доигрывали вдесятером

Фото - Кристал Пэлас

В четвертом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде с крупным счетом уступил «Кристал Пэлас».

Хозяева играли куда острее соперника, несмотря на то, что встречались с лидером чемпионата. Но «шпорам» удалось выстоять в первом тайме.

После перерыва Танганга заработал два предупреждения за пять минут. В меньшинстве гостям пришлось окончательно сосредоточиться на сохранении результата.

Однако это им не удалось. Дэвис сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр при помощи VAR указал на точку. Приговор успешно исполнил Заа. Позже снял все вопросы о победителе Эдуар, оформив дубль.

«Тоттегхэм» впервые в сезоне потерял очки и временно сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» возглавил вторую половину табеля о рангах.

АПЛ, 4 тур

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» 3:0

Голы: Заа, 76 (пен.), Эдуар, 84, 90+3

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич, 67), Макартур, Галлахер, Айю (Олисе, 86), Заа, Бентеке (Эдуар, 84).

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер (Родон, 12), Танганга, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Уинкс (Дэвис, 60), Скипп, Кейн.

Предупреждения: Заа, Галлахер – Танганга, Лукас Моура

Удаление: Танганга