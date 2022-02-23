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«Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд» и обошел «Лестер» в таблице АПЛ

Заа оформил дубль
Футбол Премьер-Лига (Англия)
00:53
«Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд» и обошел «Лестер» в таблице АПЛ
Фото - Уотфорд

В перенесенном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Уотфорд».

Сиссоко сумел сравнять счет после гола Матеты. Однако Галлахер под перерыв вновь вывел свою команду вперед.

Скользкий счет продержался до самой концовки матча. Там Заа своим дублем довел дело до разгрома.

«Кристал Пэлас» обошел «Лестер» в турнирной таблице. Но у конкурента сразу три матча в запасе. «Уотфорд» остался в зоне вылета.

АПЛ, 26 тур

«Уотфорд» – «Кристал Пэлас» 1:4

Голы: Сиссоко, 18 – Матета, 15, Галлахер, 42, Заа, 85, 90

«Уотфорд»: Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Клеверли (Кайембе, 73), Луза, Кинг (Эрнандес, 51), Деннис, Сарр.

«Кристал Пэлас»: Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Хьюз (Макартур, 80), Галлахер, Олисе (Айю, 73), Заа, Матета (Эдуар, 90).

Предупреждения: Самир, Фемения – Куяте
Сергей Стаднюк
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