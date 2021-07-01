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«Кристал Пэлас» возглавит Виейра

Контракт будет рассчитан на три года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:23
«Кристал Пэлас» возглавит Виейра
Фото: AFP

«Кристал Пэлас» определился с новым главным тренером.

Им станет французской специалист Патрик Виейра. С ним будет подписан контракт на три года, сообщает Sky Sports.

Виейра был без работы более полугода после того как был уволен из «Ниццы». На этом посту он сменит Роя Ходжсона.

Прошлый сезон «Кристал Пэлас» завершил 14-м в АПЛ. В клуб сватали Люсьена Фавра и Фрэнка Лэмпарда.

Андрей Усмонов
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Теги

Кристал Пэлас Патрик Виейра

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