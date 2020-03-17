Валяев возглавил «Кристалл»
«Кристалл» подписал форварда из зарубежного чемпионата
Титиевский является воспитанником «Черноморца»
14:07
«Кристала» / Фото: facebook.com/fckrystal.kherson
Новичком херсонского «Кристалла», главным тренером которого является экс-наставник «Динамо», стал 22-летний центральный нападающий Владимир Титиевский. С ним подписано соглашение до конца сезона.
Футболист родился в Молдове, в юношеские годы обучался в школе «Черноморца», который возглавляет Первую лигу, имеет украинский паспорт, а профессиональную карьеру начал в Молдове – форвард выступал за «Сперанцу» и «Динамо-Авто» из Тирасполя.
В первом официальном матче 2021 года «Кристалл» примет «Агробизнес» 19 марта.