Бабич: «Кривбассу» нужно усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ»
«Кривбасс» и «Ингулец» поддержали Украину, сменив клубные цвета на синий и желтый
Правда, только в соцсетях
Фото - ФК Кривбасс
В знак поддержки Украине «Кривбасс» сменил цвета оформления своих соцсетей на синий и желтый. Клуб запустил соответствующий флешмоб.
Его уже успел поддержать «Ингулец», призвав другие клубы присоединиться к инициативе.
Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага – синий и желтый.
Поэтому сегодня «Ингулец» поддерживает инициативу «Кривбасса» и меняет свои традиционные клубные цвета на сине-желтые.
Призываем все клубы подхватить эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время. Слава Украине!
Ранее «Ингулец» минимально переиграл «Кривбасс» на сборах (1:0).
Комментарии 0