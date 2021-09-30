«Кривбасс» объявил об увольнении главного тренера
«Кривбасс» может назначить Григорчука
Переговоры между сторонами уже ведутся
30 сентября 12:10
Фото: ФК Астана
«Кривбасс» начал поиски главного тренера.
Накануне, клуб уволил Геннадия Приходько с поста тренера. Команда хочет назначить наставника уже в начале следующей неделе.
Им может стать Роман Григорчук. Он получил предложение от «Кривбасса». Правда, украинский специалист взял время на размышление.
Григорчук находится без работы с лета после ухода из «Шахтера» Солигорск.
В Украине он тренировал «Черноморец» и «Металлург» Запорожье.
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