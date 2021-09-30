«Кривбасс» может назначить Григорчука

Переговоры между сторонами уже ведутся

Фото: ФК Астана

«Кривбасс» начал поиски главного тренера.

Накануне, клуб уволил Геннадия Приходько с поста тренера. Команда хочет назначить наставника уже в начале следующей неделе.

Им может стать Роман Григорчук. Он получил предложение от «Кривбасса». Правда, украинский специалист взял время на размышление.

Григорчук находится без работы с лета после ухода из «Шахтера» Солигорск.

В Украине он тренировал «Черноморец» и «Металлург» Запорожье.