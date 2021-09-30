«Кривбасс» объявил об увольнении главного тренера

Приходько покинул команду

Фото: ФК Кривбасс

«Кривбасс» через свой сайт объявил об увольнении главного тренера Геннадия Приходько.

Накануне, тренер подал в отставку, которую принял клуб. Он тренировал команду с 2020-го года. За это время клуб пробился в Первую лигу.

Примечательно, что в самой команде он с 2010-го года, когда она еще называлась «Горняк». В августе 2020 года его переименовали в «Кривбасс». Приходько вывел клуб в первую лигу в прошлом сезоне.

Клуб идет 2-м в таблице Первой лиги.