«Кривбасс» уверенно обыграл «Николаев» и вошел в зону плей-офф
«Кривбасс» обыграл «Ниву» и продолжает погоню за «Металлистом»
Между командами четыре очка
19:42
Фото: ФК Кривбасс
«Кривбасс» в матче 17 тура Первой лиги обыграл на выезде тернопольскую «Ниву».
Команды обменялись голами в первом тайме. На гол Хобленко ответил Демчук. Но во втором тайме хозяева не смогли ответить на гол Илича, который стал победным.
«Кривбасс» выиграл четвертый матч подряд и продолжает погоню за «Металлистом». Между командами четыре очка, но у харьковчан есть игра в запасе.
Первая лига. 17-й тур:
«Нива» Т – «Кривбасс» 1:2
Голы: Демчук, 45 – Хобленко, 10, Илич, 59
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