«Кривбасс» обыграл «Ниву» и продолжает погоню за «Металлистом»

Между командами четыре очка

Фото: ФК Кривбасс

«Кривбасс» в матче 17 тура Первой лиги обыграл на выезде тернопольскую «Ниву».

Команды обменялись голами в первом тайме. На гол Хобленко ответил Демчук. Но во втором тайме хозяева не смогли ответить на гол Илича, который стал победным.

«Кривбасс» выиграл четвертый матч подряд и продолжает погоню за «Металлистом». Между командами четыре очка, но у харьковчан есть игра в запасе.

Первая лига. 17-й тур:

«Нива» Т – «Кривбасс» 1:2

Голы: Демчук, 45 – Хобленко, 10, Илич, 59