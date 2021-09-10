«Кривбасс» открыл футбольную академию

Фото: пресс-служба Кривбаса

Криворожский «Кривбасс» презентовал свою академию. Теперь в клубе будет 5 команд, помимо основной: U-14, U-15, U-16, U-17, и U-19. Это событие уже прокомментировал директор академии Олег Чайка. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Хочу выразить благодарность руководству клуба, президенту за то, что он создает все великолепные условия для нашей академии.

Академии же желаю, чтобы как можно больше воспитанников пополняли ряды главной команды города – «Кривбасса».