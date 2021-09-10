«Альянс» сенсационно нанес «Кривбассу» первое поражение в сезоне
«Кривбасс» открыл футбольную академию
В юношеских соревнованиях теперь будет 5 команд из криворожского клуба
09:59
Фото: пресс-служба Кривбаса
Криворожский «Кривбасс» презентовал свою академию. Теперь в клубе будет 5 команд, помимо основной: U-14, U-15, U-16, U-17, и U-19. Это событие уже прокомментировал директор академии Олег Чайка. Его слова приводит официальный сайт клуба.
«Для «Кривбасса» это большое событие. С такими сильными тренерами, которые сегодня работают у нас, мы сможем решить все задачи и добиваться высоких результатов.
Хочу выразить благодарность руководству клуба, президенту за то, что он создает все великолепные условия для нашей академии.
Академии же желаю, чтобы как можно больше воспитанников пополняли ряды главной команды города – «Кривбасса».
Напомним, «Кривбасс» является одним из лидеров Первой лиги.
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