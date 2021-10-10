«Кривбасс» подписал защитника молодежной сборной Грузии

Футболист никогда не играл на родине на клубном уровне

Зураб Гигашвили / Фото - ФК Кривбасс

Защитник Зураб Гигашвили подписал контракт с «Кривбассом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист уже длительное время находился на просмотре в команде. В начале октября ему удалось убедить тренерский штаб в своей необходимости.

Гигашвили, несмотря на то что является игроком молодежной сборной Грузии, числится воспитанником турецкого «Каййолуспора». Также он выступал за юношеские команды «Анкарагюджю» и российские «Армавир» и «Тамбов».

Ранее «Кривбасс» в матче с «ВПК-Агро» снова потерял очки и рискует опуститься на четвертую строчку Первой лиги.