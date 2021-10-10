«Кривбасс» снова потерял очки и рискует опуститься на четвертую строчку

На этот раз криворожане не сумели обырать «ВПК-Агро»

Фото - ФК Кривбасс

В 13-м туре украинской Первой лиги «Кривбасс» в гостях сыграл вничью с «ВПК-Агро».

В первом тайме Щедрый мог как ассистировать на Хобленко, так и забивать сам, однако на линии замечательно сыграл Махновский.

После перерыва гости также не сумели воспользоваться своими моментами. В некоторых эпизодах голкипер команды из Липовой Долины снова показал класс.

Отставание «Кривбасса» от «Металлиста» в турнирной таблице может увеличиться до десяти очков в случае победы харьковчан. Кроме того, лишь на два и четыре пункта от криворожан отстают «Альянс» и «Оболонь» с двумя и тремя матчами в запасе соответственно.

Первая лига, 3 тур

«ВПК-Агро» – «Кривбасс» 0:0

«ВПК-Агро»: Махновский, Пашаев, Зозуля, Сухарь, Шевченко, Лепа, Палюх, Висенте, Жезус, Колесник (Наполов, 69), Будняк (Тарадуда, 90+5).

«Кривбасс»: Сарнавский, Фатеев, Заименко, Семенов, Мостовой, Татарков (Говедарица, 81), Хобленко (Пятов, 86), Гордиенко (Рябов, 77), Вагнер (Илич, 73), Дебелко, Щедрый.

Предупреждения: Шевченко, Будняк, Палюх – Мостовой, Хобленко, Татарков