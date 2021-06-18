Тренер «Кривбасса»: «Кривой Рог заслуживает иметь команду в УПЛ»
«Кривбасс» усилился экс-игроком «Валенсии»
Зотько выступал и в Украине
17:10
Фото: ФК Кривбасс
«Кривбасс» через свой сайт объявил о переходе защитника Ивана Зотько.
Условия подписания и сроки контракта не известны. Он стал четвертым новичком команды.
Предыдущей командой защитника был «Олимпик». Также он успел поиграть в «Валенсии» и «Эльче» в Испании. Кроме «Олимпика» в Украине играл за «Металлист».
«Кривбасс» будет играть в Первой лиге с нового сезона.
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