«Кривбасс» усилился экс-игроком «Валенсии»

Зотько выступал и в Украине

Фото: ФК Кривбасс

«Кривбасс» через свой сайт объявил о переходе защитника Ивана Зотько.

Условия подписания и сроки контракта не известны. Он стал четвертым новичком команды.

Предыдущей командой защитника был «Олимпик». Также он успел поиграть в «Валенсии» и «Эльче» в Испании. Кроме «Олимпика» в Украине играл за «Металлист».

«Кривбасс» будет играть в Первой лиге с нового сезона.