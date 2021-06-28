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«Кривбасс» усилился первым легионером

Боснийский хавбек продолжит карьеру в Украине
Футбол Первая лига
28 июня 23:29
«Кривбасс» усилился первым легионером
Мильян Говедарица / Фото - Кривбасс

Первым легионером «Кривбасса» стал полузащитник Мильян Говедарица. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Боснийскому футболисту 27 лет. Детали контракта с хавбеком криворожане пока не разглашают.

На родине Говедарица играл за «Зриньски Мостар», «Звезда 09», «Славия» Сараево, «Олимпик» Сараево и «Слобода» Тузла. В Сербии защищал цвета «Доньи Срема».

Ранее «Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова» Никиту Татаркова.

Сергей Стаднюк
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