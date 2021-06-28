«Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова»
«Кривбасс» усилился первым легионером
Боснийский хавбек продолжит карьеру в Украине
28 июня 23:29
Мильян Говедарица / Фото - Кривбасс
Первым легионером «Кривбасса» стал полузащитник Мильян Говедарица. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Боснийскому футболисту 27 лет. Детали контракта с хавбеком криворожане пока не разглашают.
На родине Говедарица играл за «Зриньски Мостар», «Звезда 09», «Славия» Сараево, «Олимпик» Сараево и «Слобода» Тузла. В Сербии защищал цвета «Доньи Срема».
Ранее «Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова» Никиту Татаркова.
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