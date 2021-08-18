Кубок Украины. В дерби «Карпат» победили львовские. «Кривбасс» по пенальти вылетел от «Николаева»
«Кривбасс» усилился защитником, поигравшим в Италии
Это уже 17-й новичок
21:01
Драган Ловрич / Фото - ФК Кривбасс
Защитник Драган Ловрич стал игроком «Кривбасса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
25-летний футболист стал уже 17-м новичком команды в текущее трансферное окно. Детали контракта с хорватом пока не разглашаются.
Последним клубом игрока была словенская «Мура». Также защитник успел поиграть за итальянские «Катанью» и «Эмполи».
Ловрич уже успел дебютировать за «Кривбасс». Правда, неудачно – криворожане вылетели от «Николаева» в Кубке Украины (1:1, 1:3 – пен.).
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