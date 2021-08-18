«Кривбасс» усилился защитником, поигравшим в Италии

Это уже 17-й новичок

Драган Ловрич / Фото - ФК Кривбасс

Защитник Драган Ловрич стал игроком «Кривбасса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний футболист стал уже 17-м новичком команды в текущее трансферное окно. Детали контракта с хорватом пока не разглашаются.

Последним клубом игрока была словенская «Мура». Также защитник успел поиграть за итальянские «Катанью» и «Эмполи».

Ловрич уже успел дебютировать за «Кривбасс». Правда, неудачно – криворожане вылетели от «Николаева» в Кубке Украины (1:1, 1:3 – пен.).