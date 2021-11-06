Кривенцов: «Было очень много потерь мяча в простых ситуациях. «Александрия» очень хорошо пользовалась этим»
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Александрии» (0:2) в матче 14 тура УПЛ.
У вашей команды третье поражение подряд. Можно ли сказать, что сегодняшняя самая болезненная?
«Нет, нельзя так сказать, потому что каждая игра – это своя отдельная история. Это подготовка к матчу, это сам матч, поэтому, обидно, конечно, что проиграли. Обидно».
Что сегодня стало самой большой проблемой?
«Такой вопрос сложный. Во-первых, у нас было очень много потерь мяча в простых ситуациях. «Александрия» очень хорошо пользовалась этим. Когда они забирали мяч, они пытались сразу проводить быстрые атаки, потому что мы давали предпосылки.
Что касается игры нашей команды, у нас сегодня была хорошая структура игры. Первый не обязательный гол. Это правило, когда один защитник выдвигается и встречает, три других сужают. У нас это снова было нарушено, еще раз.
Второй гол – стандартное положение, упустили игрока – 2:0. При этом при всем команда не сдалась, все равно ребята пытались играть, создали несколько моментов».
Почему решили во втором тайме заменить Крыськива на Кравченко?
«Потому что я всем даю шанс. Крыськив устал немного. А Дмитрию Кравченко было обязательно дать игровое время, чтобы он почувствовал ритм игры».
Какие могут быть сделаны сейчас выводы?
«Выводов нет никаких. Сейчас сразу после игры по-горячему тяжело, нужно приехать проанализировать. Но то, что у нас ошибки повторяются из игры в игру и это приводит к пропущенным мячам в наши ворота, потере очков и остальному. Это уже как закономерность у нас. Поэтому я очень жду зимнего перерыва, нам нужно точечно усиливаться».
«Александрия» выиграла впервые за пять матчей.
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