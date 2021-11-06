Кривенцов: «Было очень много потерь мяча в простых ситуациях. «Александрия» очень хорошо пользовалась этим»

Фото: Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Александрии» (0:2) в матче 14 тура УПЛ.

У вашей команды третье поражение подряд. Можно ли сказать, что сегодняшняя самая болезненная?

Что сегодня стало самой большой проблемой?

Что касается игры нашей команды, у нас сегодня была хорошая структура игры. Первый не обязательный гол. Это правило, когда один защитник выдвигается и встречает, три других сужают. У нас это снова было нарушено, еще раз.

Второй гол – стандартное положение, упустили игрока – 2:0. При этом при всем команда не сдалась, все равно ребята пытались играть, создали несколько моментов».