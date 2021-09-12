Отмененный гол не помешал «Динамо» обыграть «Металлист 1925»
Кривенцов: «Динамо» во всех моментах было сильнее – не зря чемпионы»
Тренер «Металлиста-1925» высказался о поражении в матче УПЛ
12 сентября 09:34
Валерий Кривенцов / Фото - FootBoom
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Динамо» в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (0:2).
«Динамо» победило заслуженно. Наш план на игру не получилось воплотить. Киевляне во всех моментах были сильнее и заслуженно победили, не зря это чемпионы нашей страны.
Ну, а мы толкались, насколько было сил. Но потом невнимательно сработали при первом взятии ворот, и при втором. У киевлян было много возможностей забить.
Повторюсь, киевляне объективно сильнее нас. И нам нужно всем хорошенько задуматься – а что дальше?
Ранее наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что доволен своими футболистами в матче с «Металлистом 1925».
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