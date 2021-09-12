Кривенцов: «Динамо» во всех моментах было сильнее – не зря чемпионы»

Валерий Кривенцов / Фото - FootBoom

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Динамо» в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (0:2).

Ну, а мы толкались, насколько было сил. Но потом невнимательно сработали при первом взятии ворот, и при втором. У киевлян было много возможностей забить.

Повторюсь, киевляне объективно сильнее нас. И нам нужно всем хорошенько задуматься – а что дальше?