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Кривенцов: «До удаления у «Металлиста-1925» было ощутимое преимущество»

Харьковчане уступили дома
Футбол Первая лига
11:05
Кривенцов: «До удаления у «Металлиста-1925» было ощутимое преимущество»
Фото: Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов оценил в интервью пресс-службе клуба поражение команды от «Черноморца» (0:1) в матче Первой лиги.

«Игра вызвала повышенное внимание, так как встречались две команды, в составе которых есть техничные игроки и эти коллективы исповедуют комбинационный футбол.

Если по игре, то до удаления у нас было ощутимое преимущество, мы играли хорошо, комбинировали и создавали моменты. Но, к сожалению, это не привело к голу. Ну, а так, не было бы пенальти... Я сказал ребятам, что они большие молодцы, и на данный момент мы сильнейшая команда Первой лиги.

Основная причина поражения? Учитывая, что сегодняшний матч был единственным и его многие смотрели, скажем так, все всё видели».

Харьковчане остались третьими в таблице и еще могут выйти в УПЛ.

Андрей Усмонов
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Металлист 1925 Черноморец

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