Кривенцов: «До удаления у «Металлиста-1925» было ощутимое преимущество»

Фото: Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов оценил в интервью пресс-службе клуба поражение команды от «Черноморца» (0:1) в матче Первой лиги.

Если по игре, то до удаления у нас было ощутимое преимущество, мы играли хорошо, комбинировали и создавали моменты. Но, к сожалению, это не привело к голу. Ну, а так, не было бы пенальти... Я сказал ребятам, что они большие молодцы, и на данный момент мы сильнейшая команда Первой лиги.

Основная причина поражения? Учитывая, что сегодняшний матч был единственным и его многие смотрели, скажем так, все всё видели».