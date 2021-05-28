Антонов – о победе над «Металлистом-1925»: «Понимали силу нашего соперника»
Кривенцов: «До удаления у «Металлиста-1925» было ощутимое преимущество»
Харьковчане уступили дома
11:05
Фото: Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов оценил в интервью пресс-службе клуба поражение команды от «Черноморца» (0:1) в матче Первой лиги.
«Игра вызвала повышенное внимание, так как встречались две команды, в составе которых есть техничные игроки и эти коллективы исповедуют комбинационный футбол.
Если по игре, то до удаления у нас было ощутимое преимущество, мы играли хорошо, комбинировали и создавали моменты. Но, к сожалению, это не привело к голу. Ну, а так, не было бы пенальти... Я сказал ребятам, что они большие молодцы, и на данный момент мы сильнейшая команда Первой лиги.
Основная причина поражения? Учитывая, что сегодняшний матч был единственным и его многие смотрели, скажем так, все всё видели».
Харьковчане остались третьими в таблице и еще могут выйти в УПЛ.
Комментарии 0