Кривенцов: «Ингулец» занимает не то место, которого заслуживает»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился в интервью пресс-службе клуба ожиданиями от матча 12-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца». Встреча состоится уже сегодня, 22 октября.

«Ингулец» – команда очень интересная и очень мобильная. Думаю, что петровчане находятся не на том месте в таблице, которое заслуживают. Поэтому будет очень серьезная игра.

Трехнедельная пауза у «Ингульца»? Думаю, что во время этой паузы, когда они не играли, то все равно находили какие-то спарринги. У нас же, к сожалению, снова добавились травмированные игроки. Выбыл Евгений Ткачук из-за мышечных проблем, фамилии других футболистов называть не хочу.

Кверквелия набирает форму. Понятно, что чудо не произойдет. Если игрок с июня без игровой практики, то нужно немного времени. В случае с Кверквелией форсируем его подготовку. Надеемся, что его опыт и понимание игры поможет нам уже в ближайших матчах.