Кривенцов: «Кверквелия – квалифицированный, опытный игрок, который сыграл за сборную Грузии более 40 матчей»

Фото: Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал пресс-службе клуба приход в команду защитника Соломона Кверквелии.

Это очень качественное усиление для нашей команды, тем более, учитывая, какие матчи идут впереди. Через три дня на четвертый, Кубок Украины. А у нас как раз есть немного недобор в линии защиты. Поэтому мы на него рассчитываем очень сильно».