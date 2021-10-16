Главный тренер «Металлиста-1925»: «Знаю, что такое быть в ситуации, в которой оказался Маркевич»
Кривенцов: «Кверквелия – квалифицированный, опытный игрок, который сыграл за сборную Грузии более 40 матчей»
Тренер рад приходу защитника
16 октября 09:27
Фото: Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал пресс-службе клуба приход в команду защитника Соломона Кверквелии.
«Это квалифицированный, опытный игрок, который сыграл за сборную Грузии более 40 матчей, чемпион России.
Это очень качественное усиление для нашей команды, тем более, учитывая, какие матчи идут впереди. Через три дня на четвертый, Кубок Украины. А у нас как раз есть немного недобор в линии защиты. Поэтому мы на него рассчитываем очень сильно».
Последний сезон Кверквелия провел в «Роторе», с которым вылетел из российской Премьер-лиги.
Также он играл за «Локомотив» и «Рубин».
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